Kastamonu ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Zonguldak ve Kastamonu'da okullar tatil olacak mı?

"Kastamonu ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oluyor. Özellikle iç kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, hangi iller ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verileceğini araştırıyor. Valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları doğrultusunda, tatil olan yerler açıklanacak. Peki, 6 Şubat'ta hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? İşte merak edilen detaylar...

1 /6 Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve soğuk hava koşulları, özellikle iç kesimlerde ulaşımda zorluklar yaşanmasına ve eğitimde aksamalara neden oluyor. Sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler yarın, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Birçok ilde valiliklerin yaptığı son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

2 /6 6 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? Yarın kar yağışı nedeniyle henüz okullar tatil edilmedi. Ancak, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.

3 /6 Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.

4 /6 6 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İL VE İLÇELER Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.

5 /6 KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Kastamonu ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.