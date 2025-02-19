Orta gelirli vatandaşlar için konut finansmanı vade sayıları ve geri ödeme tutarları ev almak isteyen kişiler tarafından yakından merak ediliyor.Emlak Konut GYO tarafından bugün başlatılan konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz 3 farklı ödeme modelini açıkladı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılık, Kuveyttürk, Albaraka 2 milyon TL konut finasmanında geri ödeme ve taksit tutarı ne kadar, kaç TL? Hangi banka düşük finansmanlı konut imkanı sunuyor? İşte katılım bankaları güncel konut finansmanı koşulları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün iki yeni kampanya başlatılacağını duyurmuştu.
Kurum, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kampanyasının yıl sonunda başlatılacağını açıklamıştı.
EMLAK KONUT KAMPANYASI NEDİR?
Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Emlak Konut projelerinin uygun ödeme koşullarıyla sunulacağını belirtti. Ayrıca, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını sabitleyecek bir çalışmanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Geçmişte Emlak Konut GYO, benzer kampanyalar düzenlemiş ve bu kampanyalarda çeşitli ödeme seçenekleri sunmuştur. Örneğin, peşin alımlarda %25 indirim, %25 peşinatla ara ödemeli planlar veya %50 peşinatla 24 ay sonra ödeme gibi seçenekler mevcuttu.
2 milyon TL'lik konut finansmanının ayrıntıları araştırıyor. 2 milyon TL aylık ödemesi ne kadar oldu? Hangi banka en uygun oranı sunuyor?
Konut finansmanı oranları yavaş yavaş gerilerken, ev alacak vatandaşlar yüzde 2 bandını bekliyor. Peki katılım bankaları tarafından uygulanan konut finansmanı ne kadar?
1 Milyon TL konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut finansmanı kullanan bir kişi, aylık 4.200 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Toplam geri ödemesi gereken tutar 1.100.000 TL’yi bulacak.
2 milyon TL konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
2 milyon TL'lik konut finansmanı çeken bir kişinin 8.333 TL aylık taksit ödeyecek. toplamda 2.200.000 TL geri ödemesi olacak.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.
Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağını ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağını bildirdi.
Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti;
Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor.
BİRİNCİ MODEL
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
İKİNCİ MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
ÜÇÜNCÜ MODEL
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.
Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.
Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.
VAKIF KATILIM
Kar Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.951.856,76 TL
KUVEYT TÜRK
Kar Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.170.852,44 TL
ZİRAAT KATILIM
Kar Oranı: Yüzde 3,50
Vade sayısı: 60 ay
Aylık Taksit: 80.986,32 TL
Toplam Ödeme: 4.859.179,20 TL
ALBARAKA TÜRK
Kar Oranı: Yüzde 2,95
Vade sayısı: 120 ay
Aylık Taksit: 60.800,36 TL
Toplam Ödeme: 7.296.038,40 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı: Yüzde 2.99
Vade sayısı: 120 ay
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.391.438,40 TL
Katılım Bankaları Nereye Bağlıdır?
Katılım bankaları da diğer bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlıdır. Denetimleri de banka denetim müfettişleri tarafından yapılır. İslami kurallar doğrultusunda faizsiz bankacılık anlayışını benimseyen bu kurumlarda verilen hizmetler, oluşturulan İslami kurullar tarafından belirlenip bu doğrultuda karar alınır. Her katılım bankasının bünyesinde onay alınan İslami bir karar kurulu bulunur ve bu kurul piyasaya yeni sürülecek ürünler için uygunluk verir.
Faizsiz Bankacılık İşleyişi Nasıldır?
Faizsiz bankacılık işleyişi şu şekildedir:
Finansman talebinde bulunan müşteriye banka tarafından vekâlet verilir.
Müşteri malı banka adına satın alır.
Geri ödeme, anlaşılan kâr ve vade ile gerçekleştirilir.
Bu ticaretten elde edilen kâr ve zarar katılım hesap sahiplerine pay edilir.
Kâr payları genellikle klasik bankacılık sistemindeki faiz oranlarıyla yakındır. Bu durumun sebebi katılım bankalarıyla diğer bankaların aynı piyasa üzerinde rekabet ediyor oluşudur. Kâr oranları bu nedenle diğer bankalardaki faiz oranları göz önüne alınarak belirlenir.