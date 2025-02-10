Katılım bankaları konut kredisi oranları 2025: 1 milyon lira 60 ay vadede aylık taksit ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararlarının ardından konut kredisi taleplerine olan ilgi de arttı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar güncel oranları da araştırmaya devam ediliyor. Katılım bankalarının (Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Albaraka, Kuveyttürk) sunduğu konut kredi finansman desteklerinin örnek ödemelerini sizler için derledik. İşte 2025 katılım bankaları konut kredisi finansman oranları.
Katılım bankalarının konut finansman kampanyaları devam ediyor. Uzun vadelerde ve uygun oranlarda faizden uzak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2025 yılı güncel rakamları araştırmaya devam ediyor. İşte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Albaraka ve Emlak Katılım bankalarının sağladığı konut finansman oranları.
2025 KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI
ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI
Ziraat Katılım'ın 3,10'lık aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 61 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 36 bin 700 TL olarak sağlanıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 238 bin 712 TL.
VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI
Vakıf Katılım'ın sıfır konut finansmanında yüzde 2,89'luk kar oranı ile 1 milyon TL'lik ve 60 ay vadeli destek alınması durumunda aylık 35.285 TL taksit imkanı bulunuyor.
Toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 117 bin 142 TL.
EMLAK KATILIM KONUT FİNANSMANI
Emlak Katılım'ın yeni konut finansmanında yüzde 3,79'luk kar oranı ile 1 milyon TL'lik finansmanın 60 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 42 bin 456 TL.
Toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 547 bin 379 TL.
ALBARAKA KONUT FİNANSMANI
Albaraka'nın konut finansmanı paketinde yüzde 2,79 kar oranı ile 1 milyon TL'lik desteğin 60 ay vadeli olarak hesaplandığında aylık taksit tutarı 34 bin 460 TL olarak yer alıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 67 bin 633 TL.
KUVEYTTÜRK KONUT FİNANSMANI
Kuveyttürk'ün yüzde 2,75'lük aylık kar oranı ile 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli paketinde aylık taksit 34 bin 220 TL olmaktadır. Toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 53 bin 200 TL.