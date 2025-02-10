Katılım bankaları konut kredisi oranları 2025: 1 milyon lira 60 ay vadede aylık taksit ne kadar?





2025 KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI





ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI





Ziraat Katılım'ın 3,10'lık aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 61 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 36 bin 700 TL olarak sağlanıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 238 bin 712 TL.











