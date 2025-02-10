Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Katılım bankaları konut kredisi oranları 2025: 1 milyon lira 60 ay vadede aylık taksit ne kadar?

Katılım bankaları konut kredisi oranları 2025: 1 milyon lira 60 ay vadede aylık taksit ne kadar?

21:3010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararlarının ardından konut kredisi taleplerine olan ilgi de arttı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar güncel oranları da araştırmaya devam ediliyor. Katılım bankalarının (Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Albaraka, Kuveyttürk) sunduğu konut kredi finansman desteklerinin örnek ödemelerini sizler için derledik. İşte 2025 katılım bankaları konut kredisi finansman oranları.

Katılım bankalarının konut finansman kampanyaları devam ediyor. Uzun vadelerde ve uygun oranlarda faizden uzak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2025 yılı güncel rakamları araştırmaya devam ediyor. İşte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Albaraka ve Emlak Katılım bankalarının sağladığı konut finansman oranları.



2025 KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI


ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI


Ziraat Katılım'ın 3,10'lık aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 61 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 36 bin 700 TL olarak sağlanıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 238 bin 712 TL.





VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI


Vakıf Katılım'ın sıfır konut finansmanında yüzde 2,89'luk kar oranı ile 1 milyon TL'lik ve 60 ay vadeli destek alınması durumunda aylık 35.285 TL taksit imkanı bulunuyor.

Toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 117 bin 142 TL.


EMLAK KATILIM KONUT FİNANSMANI


Emlak Katılım'ın yeni konut finansmanında yüzde 3,79'luk kar oranı ile 1 milyon TL'lik finansmanın 60 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 42 bin 456 TL.

Toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 547 bin 379 TL.


ALBARAKA KONUT FİNANSMANI


Albaraka'nın konut finansmanı paketinde yüzde 2,79 kar oranı ile 1 milyon TL'lik desteğin 60 ay vadeli olarak hesaplandığında aylık taksit tutarı 34 bin 460 TL olarak yer alıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 67 bin 633 TL.


KUVEYTTÜRK KONUT FİNANSMANI


Kuveyttürk'ün yüzde 2,75'lük aylık kar oranı ile 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli paketinde aylık taksit 34 bin 220 TL olmaktadır. Toplam geri ödeme tutarı ise 2 milyon 53 bin 200 TL. 

#Konut kredisi
#Konut finansmanı
#Katılım bankaları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım bankaları konut kredisi oranları 2025: 1 milyon lira 60 ay vadede aylık taksit ne kadar?