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İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman? 2024 Kaymakamlık sınav tarihi

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman? 2024 Kaymakamlık sınav tarihi

10:4028/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 3 Aralık tarihinde yapılan 2023-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavı için bekleyiş sürüyor.20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruları yapılan Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu.

2024'TE KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?


ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.

KAYMAKAMLIK SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ÖSYM takvimi ya da İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?


ÖSYM tarafından Kaymakam adaylığı giriş sınavı 3 Aralık günü gerçekleştirildi.

KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?


Kaymakamlık sınavında 120 soru soruluyor.

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