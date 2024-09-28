İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 3 Aralık tarihinde yapılan 2023-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

1 /7 ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavı için bekleyiş sürüyor.20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruları yapılan Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu.

2 /7 2024'TE KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.

3 /7 KAYMAKAMLIK SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ÖSYM takvimi ya da İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile belli olacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



4 /7 2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

ÖSYM tarafından Kaymakam adaylığı giriş sınavı 3 Aralık günü gerçekleştirildi.

5 /7 KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Kaymakamlık sınavında 120 soru soruluyor.

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