Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji’den kar uyarısı sonrası Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Isparta, Konya, Niğde, Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Konya, Niğde, Afyonkarahisar genelinde eğitim öğretime çarşamba günü ara verilmesine yönelik beklentiler olumsuz hava koşulları nedeniyle arttı. Yurt genelinde pek çok ili etkisi altına alan sağanak ve kar yağışı nedeniyle öğrencilerin kar tatili beklentileri de gündeme geldi. Peki, Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Konya, Niğde, Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler.
Konya’da okullar tatil mi?
Konya’nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Kayseri’de okullar tatil mi?
Kayseri Valiliği, Kayseri’de yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Kayseri'de 20 Mart Perşembe günü kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıklar gün boyunca 3°C ile 0°C arasında değişecektir.
Kırşehir’de okullar tatil mi?
Kırşehir Valiliğinden henüz 20 Mart Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.
Aksaray’da okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Aksaray’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.
Niğde’de okullar tatil mi?
Niğde’de kar yağışı yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 20 Mart Perşembe günü Niğde’de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.
Afyonkarahisar’da okullar tatil mi?
20 Mart Perşembe günü Afyonkarahisar’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.