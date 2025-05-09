KENELER MAYIS AYINDA ARTACAK

Prof. Dr. İlhan Çetin’in verdiği bilgilere göre, KKKA virüsü taşıyan keneler nisan ayında yumurtalarından çıkarak doğaya yayılıyor. Bu nedenle nisan ortalarından itibaren vakalar da görülmeye başlıyor. Özellikle Kelkit Vadisi'nde yer alan Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Yozgat illeri kene popülasyonu açısından dikkatle izlenmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor.



