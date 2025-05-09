Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin'den hayati uyarı: Mayıs-Ağustos ayları arası yüksek risk dönemi. KKKA virüsü taşıyan kenelere karşı aşı ve ilaç çalışmaları hızlandı. Özellikle çiftçiler ve piknikçiler hedefte...
Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanıyor, ama tehlikeler de beraberinde geliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, özellikle Mayıs ve Ağustos ayları arasında daha aktif hale geliyor. Uzmanlar, bu dönemde risk altındaki vatandaşları uyarıyor: “Kene kontrolünü ihmal etmeyin”
KENELER MAYIS AYINDA ARTACAK
Prof. Dr. İlhan Çetin’in verdiği bilgilere göre, KKKA virüsü taşıyan keneler nisan ayında yumurtalarından çıkarak doğaya yayılıyor. Bu nedenle nisan ortalarından itibaren vakalar da görülmeye başlıyor. Özellikle Kelkit Vadisi'nde yer alan Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Yozgat illeri kene popülasyonu açısından dikkatle izlenmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor.
ÇİFTÇİLER VE PİKNİKÇİLER RİSK ALTINDA
Açık alanda çalışan çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve piknik alanlarını kullanan vatandaşlar yüksek risk grubunda bulunuyor. Prof. Dr. Çetin, “Araziden dönen herkes vücudunda kene kontrolü yapmalı” diyerek basit ama hayati öneme sahip bu uygulamanın altını çiziyor.
VAKA SAYILARI ARTIYOR
Sivas ve çevresindeki hastanelerde KKKA teşhisi konulan hastaların tedavisine başlandığına dikkat çeken Çetin, "Vakaların mayıstan itibaren artış göstereceğini ve temmuz-ağustos aylarında zirveye ulaşabileceğini tahmin ediyoruz" dedi. Açık alanlarda yapılacak düzenli ilaçlama çalışmalarının da büyük önem taşıdığı vurgulandı.
RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Kelkit Vadisi'nde yer alan Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Yozgat'ın KKKA hastalığını bulaştıran kene popülasyonu açısından riskli iller olarak öne çıktığına belirten Çetin, risk grubunda yer alan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanların oldukça dikkatli olmasını tavsiye etti.
AŞI VE İLAÇTA UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR
KKKA’ya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının uzun süredir sürdüğünü belirten Çetin, önceki aşı denemelerinin yeterince etkili olmadığını ancak son dönemde geliştirilen yeni aşı adaylarının umut verici olduğunu açıkladı. Şu anda 2-3 ayrı merkezde yüksek etkinlik gösteren aşılar üzerinde çalışmalar devam ediyor.
TÜRK BİLİM İNSANLARI ULUSLARARASI EKİPLERDE
Prof. Dr. Çetin, hem ilaç hem de aşı geliştirme sürecinde Türk bilim insanlarının uluslararası konsorsiyumlarla birlikte çalıştığını vurguladı. “Bu çalışmalar olumlu sonuçlandığında, KKKA artık bir kâbus olmaktan çıkacak” diyerek, geleceğe dair umut verici mesajlar verdi.