2025 yılı için belirlenen asgari ücret sonrası, çalışanlar için birçok ödeme kaleminde değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerden biri de kıdem tazminatı ödemeleri oldu. Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hakkı elde ediyor. İşten çıkarılma veya emeklilik gibi durumlarla karşılaşan çalışanlara yapılan kıdem tazminatında ise taban ve tavan rakamları hesaplanıyor. 2025 yılı için asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, kıdem tazminatının tabanı da netleşti. Peki, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? İşte yanıtı…

1 /7 Çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte, 2025 yılı için asgari ücret de netleşti. Bakan Işıkhan’ın açıklamasıyla belirlenen yeni asgari ücretin ardından, birçok ödeme kaleminde güncelleme yapıldı. Bunlardan en önemlilerinden biri de kıdem tazminatı oldu. Asgari ücretle çalışan bir kişinin yıllık kıdem tazminatı hakkı, brüt ücret üzerinden hesaplanırken, ödenecek kıdem tazminatının tabanı ve tavanı da belirli bir limit dahilinde oluyor. 2025 yılı için belirlenen asgari ücretle kıdem tazminatının tavanı, 2025 yılında 14.334 TL olarak açıklandı. Bu rakam, işten çıkarılma ya da emeklilik gibi durumlarla kıdem tazminatı alacak çalışanlar için hesaplanacak üst limit oldu.

2 /7 ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU! Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sonuçlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

3 /7 2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR? Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

4 /7 Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

5 /7 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

6 /7 Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.