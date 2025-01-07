KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ OCAK 2025: Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama ekranı

2025 yılı için belirlenen asgari ücret sonrası, çalışanlar için birçok ödeme kaleminde değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerden biri de kıdem tazminatı ödemeleri oldu. Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hakkı elde ediyor. İşten çıkarılma veya emeklilik gibi durumlarla karşılaşan çalışanlara yapılan kıdem tazminatında ise taban ve tavan rakamları hesaplanıyor. 2025 yılı için asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, kıdem tazminatının tabanı da netleşti. Peki, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? İşte yanıtı…

1 /8 Çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte, 2025 yılı için asgari ücret de netleşti. Bakan Işıkhan’ın açıklamasıyla belirlenen yeni asgari ücretin ardından, birçok ödeme kaleminde güncelleme yapıldı. Bunlardan en önemlilerinden biri de kıdem tazminatı oldu. Asgari ücretle çalışan bir kişinin yıllık kıdem tazminatı hakkı, brüt ücret üzerinden hesaplanırken, ödenecek kıdem tazminatının tabanı ve tavanı da belirli bir limit dahilinde oluyor.

2 /8 2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLDU? 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Kıdem tazminatı tavanı da bu değişikliklerden etkilendi. Bununla birlikte Kıdem tazminatı tavanının 41 bin TL oldu.

3 /8 Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Ocak 2025 kıdem tazminatı tavanı gelen zamla birlikte 46.655,42 TL oldu. Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

4 /8 2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR? Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

5 /8 Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

6 /8 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

7 /8 Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.