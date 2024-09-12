Kimlikle gidilebilecek ülkeler tek tek sıralandı: Bazıları pasaport dahi istemiyor! İşte o ülkelerin listesi...

Türk vatandaşları, tatil planlarında yurt içi ve yurt dışı seçenekleri değerlendirirken vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler cazip bir tercih olarak öne çıkıyor. Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler sayısı 100'ü aşmış durumda ve bu ülkeler, hem zamandan tasarruf hem de seyahat kolaylığı sunuyor. Üstelik bazı ülkeler, yalnızca kimlik kartı ile giriş yapılabilmesi gibi büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu avantaj, yurt dışı tatilini daha pratik ve uygun hale getiriyor.

1 / 31 Türkiye'den yurt dışına tatil planı yapan vatandaşlar için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler, son yıllarda büyük ilgi görüyor. Türkiye vatandaşları, 100'den fazla ülkeye vizesiz seyahat etme imkanına sahipken, bazı ülkelere sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilmesi bu imkanı daha da cazip hale getiriyor.

2 / 31 KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER AZERBAYCAN 90 gün vizesiz Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

3 / 31 GÜRCİSTAN 90 gün vizesiz Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

4 / 31 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

5 / 31 MOLDOVA 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

6 / 31 UKRAYNA Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer alıyor.

7 / 31 BOSNA HERSEK 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate başlayabilecek.

8 / 31 SIRBİSTAN Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, Sırbistan seyahatinde Bosna Hersek ile imzalanan anlaşmanın bir benzerinin imzalanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.

9 / 31 BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ ANDORRA 90 gün vizesiz Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

10 / 31 ANTİGUA VE BARBUDA 180 gün vizesiz.

11 / 31 ARJANTİN 90 gün vizesiz

12 / 31 ARNAVUTLUK 90 gün vizesiz

13 / 31 BAHAMALAR 240 gün vizesiz

14 / 31 BAHREYN 30 gün vizesiz.

15 / 31 BARBADOS 180 gün vizesiz

16 / 31 BELARUS 30 gün vizesiz

17 / 31 BELİZE 90 gün vizesiz

18 / 31 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 30 gün vizesiz.

19 / 31 BOLİVYA 90 gün vizesiz

20 / 31 BREZİLYA 90 gün vizesiz.

21 / 31 BRİTANYA VİRJİN ADALARI 30 gün vizesiz.

22 / 31 BOTSVANA 90 gün vizesiz.

23 / 31 BRUNEİ 30 gün vizesiz.

24 / 31 COOK ADALARI 31 gün vizesiz

25 / 31 DOĞU TİMOR 30 gün vizesiz.

26 / 31 DOMİNİKA 21 gün vizesiz.

27 / 31 DOMİNİK CUMHURİYETİ 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

28 / 31 EKVADOR 90 gün vizesiz.

29 / 31 EL SALVADOR 90 gün vizesiz.

30 / 31 ENDONEZYA 30 gün vizesiz.