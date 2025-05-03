KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI: Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

Ev sahipleri ve kiracılar, Mayıs 2025 kira artış oranı için TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerini bekliyor. Kira zammı hesaplamasında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, işyeri kiraları için bağlayıcı olurken, konutlarda hâlâ yüzde 25’lik zam sınırı uygulanıyor. Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,26 olarak belirlenmişti. Peki, yeni oran ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

1 /5 Mayıs ayının gelmesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri, gözlerini TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Kira artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre belirlenirken, işyeri kiralarında bu oran doğrudan uygulanıyor. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik zam sınırı hâlâ yürürlükte. Peki, Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman ve saat kaçta belli olacak? İşte TÜİK'in açıklayacağı tarihe dair merak edilenler...

2 /5 MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs tarihinde açıklayacak. Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

3 /5 2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU? Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

4 /5 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu. Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.