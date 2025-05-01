KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS AYI 2025: Kira zam oranı ne zaman açıklanacak, (TEFE-ÜFE) kira zammı...

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mayıs’ta açıklaması beklenirken, konut ve iş yeri kira artış oranı da netleşecek. Nisan 2024'te yüzde 51,26 olan yıllık ÜFE-TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni oran, Mayıs 2025 kira zamlarında belirleyici olacak. Kiracılar ve ev sahipleri gözlerini açıklanacak veriye çevirdi.
TÜİK'in nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Bu verilerle birlikte iş yeri kiralarındaki artış oranı da belli olacak. Geçtiğimiz ay yüzde 51,26 olarak uygulanan zam oranı, mayıs ayında açıklanacak TÜFE ortalamasına göre yeniden hesaplanacak. Kiracılar ve mülk sahipleri, gözlerini bu tarihe çevirmiş durumda.
MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs tarihinde netlik kazanacak.
2025 NİSAN AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.46 yıllık yüzde 38.10 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 51.26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 51.26 oranında zam yapıldı.
NİSAN AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 51.26
Kira zam bedeli: 5.126 TL
Zamlı kira bedeli: 15.126 TL