KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS AYI 2025: Kira zam oranı ne zaman açıklanacak, (TEFE-ÜFE) kira zammı...

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Bu verilerle birlikte iş yeri kiralarındaki artış oranı da belli olacak. Geçtiğimiz ay yüzde 51,26 olarak uygulanan zam oranı, mayıs ayında açıklanacak TÜFE ortalamasına göre yeniden hesaplanacak. Kiracılar ve mülk sahipleri, gözlerini bu tarihe çevirmiş durumda.