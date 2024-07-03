Kira artış oranı hesaplamaları, konut ve iş yeri için ayrı ayrı araştırılıyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte hesaplamalar hız kazandı. Enflasyona göre TEFE-TÜFE rakamlarına dayalı kira zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek TÜİK açıklamasının ardından kiracılar ve ev sahipleri planlarını yapacak. Peki, 2024 Temmuz ayı kira artışı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

1 / 7 Konut ve iş yeri kira artışlarıyla ilgili olarak, yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira zammı hesaplamaları yeniden gündeme gelmiş durumda. Kiracılar ve ev sahipleri, kira artışlarını TEFE-TÜFE gibi enflasyon endekslerine göre belirleyebilecekler. Bu durumda, kira artışlarının belirlenmesi ve duyurulması için enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor.

2 / 7 YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UYGULAMASI SONA ERDİ! Konutlarda kiracı ve ev sahibi arasında uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla son buldu. Buna göre konutlarda da kira zammı iş yerlerinde olduğu gibi TEFE-TÜFE oranları ile belirlenecek.

3 / 7 HAZİRAN AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLDU? Mayıs enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı: Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

4 / 7 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

5 / 7 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK? 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı belirlenirken kira artışı da ortaya çıkacak. Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış ortaya çıkacak.

6 / 7 KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ KONUT ÖRNEK HESAP Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024 Girdiğiniz Artış Oranı: %25 Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL