Kira artış oranı hesaplamaları, konut ve iş yeri için ayrı ayrı araştırılıyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte hesaplamalar hız kazandı. Enflasyona göre TEFE-TÜFE rakamlarına dayalı kira zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek TÜİK açıklamasının ardından kiracılar ve ev sahipleri planlarını yapacak. Peki, 2024 Temmuz ayı kira artışı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...
Konut ve iş yeri kira artışlarıyla ilgili olarak, yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira zammı hesaplamaları yeniden gündeme gelmiş durumda. Kiracılar ve ev sahipleri, kira artışlarını TEFE-TÜFE gibi enflasyon endekslerine göre belirleyebilecekler. Bu durumda, kira artışlarının belirlenmesi ve duyurulması için enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor.
YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UYGULAMASI SONA ERDİ!
Konutlarda kiracı ve ev sahibi arasında uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla son buldu. Buna göre konutlarda da kira zammı iş yerlerinde olduğu gibi TEFE-TÜFE oranları ile belirlenecek.
HAZİRAN AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLDU?
Mayıs enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı:
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?
3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı belirlenirken kira artışı da ortaya çıkacak. Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış ortaya çıkacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL
İŞ YERİ KİRA ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,72
Kira Artış Tutarı: 5.964,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.964,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 191.568,00 TL