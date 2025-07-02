KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ RAKAMI 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE-ÜFE Kira artış oranı hesaplama

Temmuz ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kira sözleşmesi yenilenecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni zam oranı da belli olacak. 1 Temmuz 2024'te sona eren yüzde 25'lik kira zam sınırı sonrası, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması artık zam hesaplamasında esas alınıyor. Peki Temmuz 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

1 /4 Temmuz 2025 kira artışı için gözler TÜİK verilerinde. Kira sözleşmesi temmuz ayında yenilenecek kiracılar ile ev sahipleri, zam oranının netleşmesini bekliyor. Her ay TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanan konut kira artış oranı, TÜİK'in 3 Temmuz’da duyuracağı enflasyon verileriyle belli olacak. Peki, Temmuz kira artışı yüzde kaç olacak?

2 /4 KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2025 BELLİ OLDU MU? Temmuz ayı kira artış oranı henüz netleşmedi. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon rakamlarının ardından kira zammı da netleşecek.

3 /4 Haziran ayında açıklanan son kira zammına göre kira artış oranı 45,80 olarak açıklanmıştı.