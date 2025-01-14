KİRA DESTEĞİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Kira desteği ne kadar oldu, devam edecek mi? İllere göre ödeme tablosu...

KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklama şöyle:

Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.