KİRA DESTEĞİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Kira desteği ne kadar oldu, devam edecek mi? İllere göre ödeme tablosu...

Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar için devletin sağladığı kira yardımlarında artış yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılından itibaren uygulanacak yeni kira yardımı rakamlarını duyurdu. Daha önce 5.500 TL olan kira yardımı ödeme tutarları, yapılan düzenleme ile yükseltildi. Peki kira desteği ne kadar oldu, devam edecek mi? İllere göre ödeme tablosu...
"Kira desteği ne kadar oldu, devam edecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira yardımının 2025 yılında artırılacağını açıkladı. Bakan Kurum’un açıklamasına göre, mevcut aylık 5.500 TL olan kira desteği, 8.000 TL’ye yükseltilecek.
KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklama şöyle:
Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.
DİĞER İLLERE DE DÜZENLEME
Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI
Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor.
Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz.
Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.