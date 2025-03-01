Mart ayı kira artış oranı şubat ayının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor. Peki, Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Mart ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Kira sözleşmelerinde % 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından eskiden olduğu gibi TÜFE 12 aylık ortalamasına göre kira zam üst sınırı belirleniyor. Mart ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar kira artış oranı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının 3 Mart Pazartesi günü açıklanmasının ardından Mart ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Şubat ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyen vatandaşlar için zam üst sınırı 56,35 olarak duyurulmuştu.
ŞUBAT 2025 KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Zamsız kira bedeli 15:000 TL
Kira zam oranı: 56,35
Kira zam bedeli: 8.452,50 TL
Zamlı yeni kira bedeli: 23.452,50 TL
ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi
doğrultusunda, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi
yüzde 27,05'ten 28,30'a çıkmıştır.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69
katılımcıyla yapılan şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni erişime açtı.
1.03.2025 08:54 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025! Kra artış oranı (TÜFE) hesaplama - Ekonom Haberler GÜNCEL
https://ekonom.haber7.com/guncel/haber/3508938-mart-ay-kra-arts-oran-2025-kra-arts-oran-tufe-hesaplama 4/9
Bu bağlamda, geçtiğimiz ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi,
bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise
yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya düşerken,
24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya kadar inmiştir.