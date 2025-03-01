Mart ayı kira artış oranı şubat ayının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor. Peki, Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

1 /5 Mart ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Kira sözleşmelerinde % 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından eskiden olduğu gibi TÜFE 12 aylık ortalamasına göre kira zam üst sınırı belirleniyor. Mart ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar kira artış oranı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

2 /5 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının 3 Mart Pazartesi günü açıklanmasının ardından Mart ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak.

3 /5 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Şubat ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyen vatandaşlar için zam üst sınırı 56,35 olarak duyurulmuştu.

4 /5 ŞUBAT 2025 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Zamsız kira bedeli 15:000 TL Kira zam oranı: 56,35 Kira zam bedeli: 8.452,50 TL Zamlı yeni kira bedeli: 23.452,50 TL

















