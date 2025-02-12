Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Peki Kırklareli, Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre kar yağışı bir çok ilde devam edecek. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Kırklareli ve Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor. Peki Kırklareli, Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi?
Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde bugün yani 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi. Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı sonrası 13 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Tekirdağ’da yarın okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Kırklareli’de okullar tatil mi?
Kuvvetli kar yağışının beklendiği iller arasına Kırklareli de yer almakta. Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Kırklareli’de yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Kırklareli Valiliğinden okul tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Tekirdağ ve Kırklareli’de 13 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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