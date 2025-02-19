Kocaeli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından valilikten açıklama geldi. Ülkenin büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışının ardından birçok ilde tatil haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki Kocaeli'de yarın 20 Şubat Cuma okullar tatil edildi mi? İşte kentten son dakika haberler.
Meteoroloji'nin açıklamaları sonrasında Kocaeli'de de kar yağışı etkili olmaya başladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava ile birçok ilde kar tatili ilan edildi. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması ise Kocaeli Valiliği tarafından duyuruldu.
KOCAELİ'DE YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün (20-21 Şubat) ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR 4 GÜN SÜREYLE TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK
Valilikten yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbir kararları paylaşıldı. Buna göre; 20-23 Şubat tarihleri arasında kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.