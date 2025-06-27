Koku kaybına dikkat: Alzheimer ve Parkinson belirtisi olabilir

Bu testin amacı, Alzheimer’ı doğrudan teşhis etmek değil; daha ileri, daha pahalı testlere ihtiyaç duyabilecek kişileri tespit etmek için düşük maliyetli bir tarama aracı olarak kullanılmasını sağlamak. Tanı doğrulandıktan sonra, hastalar hastalığı yavaşlatmak veya onunla mücadele etmek için erken müdahale seçeneklerinden faydalanabilecek.





Scientific Reports dergisinde yayımlanan bu araştırma, koku kaybını Alzheimer hastalığı ile ilişkilendiren en son çalışmalardan biri. 2022 yılında yapılan bir başka araştırmada, koku alma duyusunu hızla kaybeden kişilerin Alzheimer’a yakalanma olasılığının %89 daha fazla olduğu bulunmuştu.