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Kolestrol içeren gıdalar: Dost mu, düşman mı?

Kolestrol içeren gıdalar: Dost mu, düşman mı?

14:186/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adını duyduğumuzda çoğu zaman kötü bir şeymiş gibi algıladığımız kolesterol, aslında vücudumuzun temel yapı taşlarından biri. Ancak yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle de "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL’nin fazlalığı, kalp-damar sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Bu yüzden kolesterol oranı yüksek kişilerin, bu tür gıdaları tamamen hayatlarından çıkarmaya çalıştığına sıkça tanık oluyoruz. Peki, bu yaklaşım ne kadar doğru?

Günümüzde yapılan bazı araştırmalar, kolesterol içeriği yüksek bazı besinlerin aslında kan lipid dengesini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Yani kolesterolü yüksek diye tüm gıdaları aynı kefeye koymak bilimsel değil.

KOLESTROL NEDİR?

Kolesterol, vücuttaki tüm hücrelerin yapısında bulunan bir tür yağdır. Hormon üretimi, D vitamini sentezi ve yağların sindirimine yardımcı safra asitlerinin üretimi gibi birçok hayati süreçte görev alır. Üstelik vücut için gerekli kolesterolün büyük kısmı dışarıdan değil, doğrudan karaciğer tarafından üretilir. Bu da demek oluyor ki her kolesterol artışının kaynağı yediğimiz yiyecekler değildir.


İngiltere'deki Bath şehrinde çalışan kardiyolog Dr. Ali Khavandi, bu konuda önemli bir noktaya dikkat çekiyor: “Kolesterolünüz yüksekse önce bunun nedenini anlamalısınız. Genetik yatkınlığınız varsa, beslenmenizdeki değişiklikler çok büyük fark yaratmayabilir. Bu durumda ilaç tedavisi gerekebilir. Ancak fazla kilonuz varsa ya da insülin direnci gibi metabolik sorunlarla karşı karşıyaysanız, beslenme şekliniz kolesterol seviyelerinizi doğrudan etkileyebilir.”

Hangi gıdalarla dost kalmalı, hangilerinden uzak durmalıyız?

PEYNİR

Dr. Khavandi’ye göre, peynirin tamamen yasaklanması yerine porsiyon kontrolüyle dengeli tüketimi tercih edilmeli.

YUMURTA

Dr. Khavandi, "Ben çok fazla yumurta yerseniz toplam kolesterolünüzün yükselebileceğini düşünüyorum. Ancak bunun ilerleyen dönemde herhangi bir sağlık sorununa yol açıp açmayacağı tartışmalı. Eğer başka bir sağlık sorununuz yoksa bunun bir problem yaratması olası değil" dedi.

KIRMIZI ET

Dr. Khavandi, "LDL kolesterolün kötü olduğuna, kardiyovasküler hastalıklarla LDL arasında doğrusal bir ilişki olduğuna dolayısıyla LDL'yi azaltmak için beslenmedeki doymuş yağları kesmek gerektiğine dair genelgeçer bir kanı mevcut" dedi.

Konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eğer o metabolik grubun parçası olduğunuz için kolesterolünüz yüksekse beslenmenizde yüksek şeker/yüksek karbonhidrat içeren gıdaları azaltıp, çok az işlenmiş doyurucu gıdalara geçiş yapmak çok daha faydalıdır. Protein açısından zengin kaliteli bir parça et yemek iştahınızı düzenlemeye ve dolayısıyla metabolik bozuklukları kontrol altına almaya yardımcı olur. Bu durum GLP-1 türü zayıflama iğnelerinin etkisine çok benzer. Açlığınızı durdurur."

İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Khavandi, "Marketlerde hafif, daha hafif ya da az yağlı gibi etiketlerle satılan her şey sağlık için bir felakettir. Örneğin az yağlı mayonezin içeriğinde yağ ve yumurta yerine emülsifiye ediciler, nişasta ve şeker gibi bir dolu başka malzeme bulunur" açıklamasında bulundu.

#Kolestrol
#Peynir
#kırmızı et
#yumurta
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