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Dr. Khavandi, "LDL kolesterolün kötü olduğuna, kardiyovasküler hastalıklarla LDL arasında doğrusal bir ilişki olduğuna dolayısıyla LDL'yi azaltmak için beslenmedeki doymuş yağları kesmek gerektiğine dair genelgeçer bir kanı mevcut" dedi.

Konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eğer o metabolik grubun parçası olduğunuz için kolesterolünüz yüksekse beslenmenizde yüksek şeker/yüksek karbonhidrat içeren gıdaları azaltıp, çok az işlenmiş doyurucu gıdalara geçiş yapmak çok daha faydalıdır. Protein açısından zengin kaliteli bir parça et yemek iştahınızı düzenlemeye ve dolayısıyla metabolik bozuklukları kontrol altına almaya yardımcı olur. Bu durum GLP-1 türü zayıflama iğnelerinin etkisine çok benzer. Açlığınızı durdurur."