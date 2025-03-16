Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.
Son günlerde etkili olan sıcak havaların ardından yurt genelinde hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı hava kendisini gösterecek. Özellikle Marmara bölgesinde yarından itibaren yerel kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.
MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun iç kesimleri ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar, Edirne ile Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
İç kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.