AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Amacımız, buradaki düzenlemelerde, bundan sonraki hedeflerimizde de bir daha suç işlemeyecek boyutta mahkumlarımızın ıslahı noktasında güçlü tedbirler geliştirmek. Biz, erken tahliye ederek veya ceza indirimi yaparak veya herhangi bir şekilde af gibi bir değerlendirme yaparak, bu soruna kalıcı çözüm üretemeyiz." dedi.