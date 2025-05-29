10. Yargı Paketi içerisinde yer alan ve 30 maddeden oluşan ceza infaz düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesine dair detayları paylaştı. Düzenlemenin 19 bin 800 mahkumu kapsadığı açıklanırken, konutta infaz, denetimli serbestlik ve mükerrer suçlarda şartlı salıverme gibi düzenlemeler infaz paketi içerisinde yer aldı. Peki konutta infaz nasıl uygulanacak? Denetimli serbestlikte yeni kurallar neler? İşte 10. Yargı Paketi maddelerle infaz düzenlemesi detayları.
AK Parti, infaz sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler içeren 30 maddelik yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", hem toplum güvenliğini artırmayı hem de infaz adaletini güçlendirmeyi hedefliyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Amacımız, buradaki düzenlemelerde, bundan sonraki hedeflerimizde de bir daha suç işlemeyecek boyutta mahkumlarımızın ıslahı noktasında güçlü tedbirler geliştirmek. Biz, erken tahliye ederek veya ceza indirimi yaparak veya herhangi bir şekilde af gibi bir değerlendirme yaparak, bu soruna kalıcı çözüm üretemeyiz." dedi.
Denetimli serbestlikte yeni dönem
Teklifte yer alan maddelere göre, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin artık cezalarının en az 10’da 1’ini cezaevinde geçirmeleri gerekecek. Böylece cezanın caydırıcılığı ve ıslah edici yönünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Özellikle kamuoyunda “yatarı yok” şeklinde anılan kısa süreli cezaların da cezaevinde geçirilmesi zorunluluğu getiriliyor. 2 yılın altındaki suçlar için en az 5 gün cezaevinde kalma şartı aranacak.
Konutta infazın kapsamı genişliyor
Kanun teklifiyle birlikte konutta infaz koşulları daha kapsayıcı hale getiriliyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunları olan hükümlüler için konutta ceza infazı süreleri artırılıyor.
65 yaşını dolduranlar için: 1 yıldan → 3 yıla kadar
70 yaş üstü: 4 yıla kadar
75 yaş üstü: 5 yıla kadar
80 yaşını geçenler: 6 yıl hapis cezası konutta infaz edilebilecek
Ağır hasta veya engelli mahkumlar için evde bakım esas alınacak
Doğum nedeniyle 5 yıla kadar cezalarda da konutta infaz uygulanabilecek
Çocuklar için yeni infaz modeli
Çocuk hükümlülerle ilgili infaz sisteminde de değişiklik öngörülüyor. Yeni modelde, cezanın ilk aşaması çocuk kapalı infaz kurumlarında başlayacak. Uyum sürecinde olumlu rapor alan çocuklar, daha sonra eğitim evlerine sevk edilecek.
Şiddet ve silah suçlarına daha ağır cezalar
Teklif kapsamında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘ağırlaştırılmış yaralama’ gibi suçların cezaları artırılıyor.
Ayrıca düğün, nişan, asker uğurlama gibi toplu alanlarda "kuru sıkı" silahlarla ateş edilmesi de ceza kapsamına alınıyor.
AYM kararlarına uyum
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı maddeler de düzenlemeye dahil edildi. Özellikle noter disiplin cezaları ve yurt dışında çalışan işçilerle ilgili sözleşme hükümleri AYM’nin gerekçelerine uygun şekilde yeniden yazıldı.
Covid ve FETÖ istisnası
Abdullah Güler, pakette ne Covid-19 dönemine özgü düzenlemelere ne de FETÖ suçlarına ilişkin yeni hükümlere yer verilmediğini ifade etti. Bu düzenlemelerin infaz sistemiyle ilgili süreklilik arz etmediği belirtildi.
Kanun teklifinin Kurban Bayramı öncesinde Meclis'ten geçmesi hedefleniyor.