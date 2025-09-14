ÖSYM tarafından, KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu ile hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı. Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu. Bugün isi sınavı son oturumu yapılacak. Adayların gözü KPSS soru ve cevaplarına çevrildi. KPSS Alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte ÖSYM 2025 KPSS kamu yönetimi, hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme 2025 PDF görüntüleme ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi birinci oturumu için adaylara 150 dakika süre verildi. 35 bin 4 kişinin başvurduğu sabah oturumunda, adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.
KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı. Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu.
ÖSYM Başkanlığınca, KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı. KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanıldı. Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verildi.
KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı sınav soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.
ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, genellikle sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.
Buna göre, KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 15 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sorular ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı soruları
Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)
Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)
KPSS 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KPSS lisans sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.
KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.