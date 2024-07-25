“KPSS ÖABT sınavı ne zaman” sorusuna yanıt aranıyor. 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin 'AİS' ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM 2024 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte detaylar.
KPSS Lisans sınavlarında ilk iki aşama geride kaldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapıldı. Adaylar bu kez son aşama olan ÖABT sınavına katılacaklar. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS 2024 ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı mı?
2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri sorgulamak için tıklayın
2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
ÖSYM'den yapılan açıklama doğrultusunda saat 10.15'te başlayan oturum, saat 12.45'te sona erecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
KPSS ÖABT SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
KPSS-Öğretmenlik Sınavı Hakkında
KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.
ÖABT SınavI, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.