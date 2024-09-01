2024 KPSS ön lisans sınavı, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu ve sınavın ardından yapılan yorumlar da bu merakın bir nebze olsun gidermiş oldu. KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, soruların zorluk derecesi hakkında çeşitli görüşler paylaştılar. Kimi adaylar, sınav sorularının beklenenden kolay olduğunu belirtirken, bazılarının özellikle genel yetenek ve genel kültür artışlarını zorlandıklarını ifade etti. Peki KPSS ön lisans sınav yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?