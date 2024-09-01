ÖSYM KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS ön lisans sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi duyurularla netleşmekte. İşte KPSS önlisans sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı.
KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınav sonuçları, adayların sınav performanslarını öğrenmeleri ve tercih sürecine hazırlanmaları açısından büyük önem taşıyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ön lisans sınav sonuçlarının belirlenen tarihte açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. İşte ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.
Pazar günü saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulandı.
130 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullandı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu. Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS önlisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak.
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