KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınav sonuçları, adayların sınav performanslarını öğrenmeleri ve tercih sürecine hazırlanmaları açısından büyük önem taşıyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ön lisans sınav sonuçlarının belirlenen tarihte açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. İşte ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı.