2024 KPSS önlisans sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları belirli bir tarih doğrultusunda açıklanacak. Bu süreçte, KPSS puanı 70 ve üzeri olan adaylar, kamu kurumlarına atanma hakkı elde edecek. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?