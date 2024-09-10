KPSS önlisans sonuçları, 1 Eylül'de yapılan sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair duyuruyu resmi internet sitesinde yayımladı. İşte ÖSYM önlisans sınav sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı.
2024 KPSS önlisans sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları belirli bir tarih doğrultusunda açıklanacak. Bu süreçte, KPSS puanı 70 ve üzeri olan adaylar, kamu kurumlarına atanma hakkı elde edecek. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.
Pazar günü saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulandı.
130 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullandı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu. Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS önlisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak.
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