KPSS şartı yok, 33.850 TL maaş! Bekçilik Alımı 2024: İŞKUR bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlar nelerdir?

Bekçi alımı ilanları, özellikle büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde yoğun ilgi görüyor. İŞKUR tarafından duyurulan KPSS şartı aranmayan bekçi alımı ilanları, bu alanda çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR üzerinden yapılan duyurularda, bazı firmaların KPSS şartı olmaksızın bekçi alımı yapacağı belirtiliyor.
Türkiye genelinde KPSS şartı aranmayan iş ilanları, özellikle kamuda veya özel sektörde çalışmak isteyenler için büyük ilgi görüyor. Bu ilanlar arasında bekçi alımı ilanları da dikkat çekiyor. KPSS şartı aranmayan bu ilanlar, daha geniş bir aday kitlesi tarafından takip ediliyor ve İŞKUR üzerinden yapılan duyurular bu anlamda önemli bir rol oynuyor.
İŞKUR DUYURDU: KPSS ŞARTI BULUNMUYOR
İŞKUR aracılığı ile duyurulan ve KPSS puanı gerektirmeyen bekçi alımı ilanları pek çok insan tarafından yoğun ilgi görüyor. Ek olarak İŞKUR, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok farklı şehirde KPSS şartı bulunmayan en az lise mezunu olan bekçi alımı ilanlarını duyurdu.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçi alımı ilanları, İŞKUR aracılığı ile resmen açıklandı. Özel sektörde bulunan çeşitli şirketlerin yapacağı personel alımı ilanlarında, adaylardan çeşitli şartlar aranıyor. Ayrıca en az lise mezunu, KPSS şartsız bekçi alımı ilanlarında istenen genel şartlardan bazıları aşağıda yer alıyor.
· Ekip çalışmasına yatkın.
· Görevin gerektirdiği bedensel ve ruhsal sağlığa sahip.
· Dikkatli ve detay odaklı.
· Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek.
· Sorun çözme yeteneği gelişmiş.
· İnsan ilişkilerinde uyumlu.
· Verilen sorumluluğu yerine getirebilecek.
ANKARA'DA 6, İSTANBUL'DA 28 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımı ilanları incelendiğinde, Ankara'da KPSS şartsız 5 ilan olduğu görüldü. Ayrıca 5 ilanda toplam 6 personel alımı yapılacak.
İstanbul'daki bekçi alımı ilanları kontrol edildiğinde, toplam 25 personel alımı ilanı olduğu görüldü. Ayrıca İŞKUR üzerinden duyurulan KPSS şartsız 25 ilanda, 28 personel alımı yapılacağı gözlemlendi.
İŞKUR tarafından duyurulan ilanlar kontrol edildiğinde, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra birçok farklı şehirde personel alımı yapılacağı görüldü. KPSS şartsız bekçi alımı ilanlarına ve diğer ilanlara, yine İŞKUR üzerinden erişim sağlanabilir.