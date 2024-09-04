KPSS şartı yok, 33.850 TL maaş! Bekçilik Alımı 2024: İŞKUR bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlar nelerdir?

Türkiye genelinde KPSS şartı aranmayan iş ilanları, özellikle kamuda veya özel sektörde çalışmak isteyenler için büyük ilgi görüyor. Bu ilanlar arasında bekçi alımı ilanları da dikkat çekiyor. KPSS şartı aranmayan bu ilanlar, daha geniş bir aday kitlesi tarafından takip ediliyor ve İŞKUR üzerinden yapılan duyurular bu anlamda önemli bir rol oynuyor.