Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS’li KPSS’siz alım yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu personeli alımları iş ilanı…

KPSS’li KPSS’siz alım yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu personeli alımları iş ilanı…

08:4927/10/2024, воскресенье
G: 27/10/2024, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…</p>
KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…

Kamu personel alımları başladı. Bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurumlarına KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanlarını yayımladı. Peki personel alımı başvuru şartları ne? Adaylar memur alımı için nereye başvuracak? Personel alımı için KPSS şartı aranıyor mu? İşte memur alımı için merak edilen tüm detaylar...

2024 yılı itibarıyla KPSS'siz memur alımı, KPSS'li personel alımı ve 2024 KPSS'siz memur iş ilanları gibi konular, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS şartları aranmaksızın, personel alımı yapan kuruluşlar, belirli kriterleri karşılayan adayları değerlendirmeye almaktadır. Kamu kuralları ve çeşitli devlet dairelerinin duyurulduğu bu ilanlar, KPSS puanı olmayan adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki Ekim ayında ne kadar memur alınacak? KPSS’siz ve KPSS'li PTT, THY, bekçi alımı şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Bakanlıklar, çeşitli devlet daireleri aracılığıyla büyük bir istihdam kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, ilkokul mezunu dahil herkese yönelik KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı ilanları yayınlandı. İşte güncel kamu ilanları...

Kültür Bakanlığı KPSS Şartı İle Personel Alacak; 15; Son Başvuru Tarihi; 25 Ekim 2024


Milli Savunma Bakanlığı askeri personel alacak son başvuru tarihi 3 Kasım

Adalet Bakanlığı, 300 icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Ekim

Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan 20 personel alımı yapacak son başvuru tarihi 4 Kasım

Mucur Belediyesi; KPSS Şartı; KPSS 65, Alınacak Personel; 1; Son Başvuru Tarihi; 31 Ekim 2024

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 sözleşmeli personel alımı yapacak son başvuru tarihi 1 Kasım

Savunma Sanayii Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak son başvuru tarihi 28 Ekim

Jandarma uzman erbaş alımı son başvuru tarihi 6 Kasım

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 14 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak son başvuru tarihi 27 Ekim

İçişleri Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak son başvuru tarihi 29 Ekim

Milli Eğitim Bakanlığı; KPSS Şartı; Alınacak Personel; 100; Son Başvuru Tarihi; 28 Ekim 2024


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

#KPSS'siz memur alımı
#KPSS'siz personel alımı
#2024 KPSS'siz memur iş ilanları
#İŞKUR
#kamu personeli
#devlet memuru
#alım ilanları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak son durum ne?