KPSS’li KPSS’siz alım yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu personeli alımları iş ilanı…

2024 yılı itibarıyla KPSS'siz memur alımı , KPSS'li personel alımı ve 2024 KPSS'siz memur iş ilanları gibi konular, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS şartları aranmaksızın, personel alımı yapan kuruluşlar, belirli kriterleri karşılayan adayları değerlendirmeye almaktadır. Kamu kuralları ve çeşitli devlet dairelerinin duyurulduğu bu ilanlar, KPSS puanı olmayan adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki Ekim ayında ne kadar memur alınacak? KPSS’siz ve KPSS'li PTT, THY, bekçi alımı şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?