KPSS'li KSPS'siz fark etmeksizin 16 kamu kurumu personel alımı yapılacak

Memur olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat geldi. 16 farklı kamu kurumu, KPSS puanlı ve KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Memur olma hayali kuranlar, bu ilanlarla yeni fırsatları değerlendirme şansı bulacak. İşte KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı yapacak kurumlar ve başvuru detayları...

1 /12 Kamu kurumlarında memur ve işçi alımı için yayımlanan iş ilanları vatandaşların yakın takibinde. Özellikle son dönemde KPSS puanıyla ve KPSS şartı aranmadan yapılan personel alımları, başvuru yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte kamu personel alımlarına dair detaylar...

2 /12 16 kamu kurumu, memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

3 /12 POMEM 12 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAPACAK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları ile birlikte 12 bin polis memurunu kadrolarına dahil edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları ise 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

4 /12 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPIYOR Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesine 1 elektrikçi, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 1 boru tesisatçısı alımı yapıyor. Son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2024 olarak açıklandı.

5 /12 TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI TÜRASAŞ, 8 kaynakçı, 2 metal şekillendirici, 18 NC/CNC tezgah operatörü, 18 vagon mekanikeri, 14 motor tamircisi, 30 lokomotif mekanikeri, 20 vagon mekanikeri ve 10 elektrikçi alınacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

6 /12 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ARIYOR ABB, ilgili ön lisans programlarından mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar başvuru yapabiliyor. Başvuru tarihleri ise 18-22 Kasım 2024 olarak açıklandı.

7 /12 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR KGM'ye 28 eski hükümlü ve 8 engelli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

8 /12 KIYI EMNİYETİ İŞ İLANI 3 elektrik zabiti, 26 gemici, 35 yağcı, 1 elektrik teknikeri, 3 veri giriş operatörü, 3 bilgisayar teknikeri, 19 büro personeli, 15 ikinci kaptan, 10 ikinci mühendis, 6 deniz trafik operatörü ve 10 kılavuz kaptanı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

9 /12 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK 10 büro personeli, 9 destek personeli, 1 diyetisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 proje destek uzmanı, 1 psikolog, 2 tekniker ve 2 teknisyen alınacak. Başvuru tarihleri: 8 - 22 Kasım 2024.

10 /12 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ZABITA MEMUR ALIMI YAPACAK 40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri: 16 - 19 Aralık 2024. SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) UZMAN YARDIMCISI ALACAK Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile 65 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru tarihleri: 11 - 25 Kasım 2024.

11 /12 ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI YAPACAK 1 biyolog, 1 makine mühendisi, 5 hemşire, 1 infaz ve koruma memuru, 5 hizmetli (destek personeli) alınacak. Başvuru tarihleri: 25 Kasım - 1 Aralık 2024. MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR VE 80 İŞÇİ ALIMI YAPACAK 12 büro personeli, 11 müze görevlisi, 99 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 temizlik görevlisi, 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi pozisyonunda 80 işçi alımı da yapılacak. Başvuru tarihleri: 14 - 24 Kasım 2024.