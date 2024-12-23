Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için yeni düzenlemeye gitti. Bugünden itibaren kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak kullanılamayacak. Peki kredi kartında hangi şifreler kullanılmayacak?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve kredi kartı dolandırıcılıklarına karşı yeni bir adım attı. Artık doğum tarihlerine ek olarak, İstanbul’un fethi olan 1453 başta olmak üzere futbol takımlarının kuruluş tarihleri de kart şifresi olarak belirlenemeyecek. Peki ama hangi rakamlar kredi kartı şifresinde kullanılmayacak. İşte detaylar...
Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yeni önlem geldi. Doğum tarihinin ardından kredi kartı ve banka kartı için futbol takımlarının kuruluş tarihi de yasaklandı. Uzmanlar kartın bloke olabileceğini söyleyerek uyardı.
Kredi kartında hangi şifreler kullanılmayacak?
Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından önlem alındığını hatırlatan Avukat Nimet Türe, "İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı.
Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz. Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı." dedi.
Avukat Nimet Türe, "ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak. Bu hususa dikkat etmek faydalı. Çünkü bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda BDDK'nın kartların iptal edilebileceği ve yeni şifre alınması konusunda tarafların zorunlu olarak yönlendireceği hususunda duyuruda da bulundu” diye konuştu.
Bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyleyen Türe şöyle devam etti: “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut.
Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek. Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak.