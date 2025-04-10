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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Resmi Gazete atama kararları: Listede dikkat çeken isimler yer aldı

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Resmi Gazete atama kararları: Listede dikkat çeken isimler yer aldı

13:3410/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri</p>
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Resmi Gazete atama kararları isim listesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlar yayımlandı. Bu kapsamda çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri Resmi Gazete atama kararları isim listesi.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak

Ali Saydam

Hülya Koçyiğit (Soydan)

 Orhan Gencebay

Aram Kuran

Fecir Alptekin

Gökhan Yazgı

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay

Prof. Dr. İskender Pala

Dr. Mustafa Sinan Genim

Prof. Dr. Ümit Meriç

Prof. Dr. Yusuf Özkır

#Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri
#Resmi Gazete
#Orhan Gencebay
#Hülya Koçyiğit
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