Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Resmi Gazete atama kararları isim listesi.

1 /14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlar yayımlandı. Bu kapsamda çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri Resmi Gazete atama kararları isim listesi.

2 /14 Prof. Dr. Ahmet Albayrak

3 /14 Ali Saydam

4 /14 Hülya Koçyiğit (Soydan)

5 /14 Orhan Gencebay

6 /14 Aram Kuran

7 /14 Fecir Alptekin

8 /14 Gökhan Yazgı

9 /14 Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

10 /14 Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay

11 /14 Prof. Dr. İskender Pala

12 /14 Dr. Mustafa Sinan Genim

13 /14 Prof. Dr. Ümit Meriç