Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Resmi Gazete atama kararları isim listesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlar yayımlandı. Bu kapsamda çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri Resmi Gazete atama kararları isim listesi.
Prof. Dr. Ahmet Albayrak
Ali Saydam
Hülya Koçyiğit (Soydan)
Orhan Gencebay
Aram Kuran
Fecir Alptekin
Gökhan Yazgı
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay
Prof. Dr. İskender Pala
Dr. Mustafa Sinan Genim
Prof. Dr. Ümit Meriç
Prof. Dr. Yusuf Özkır