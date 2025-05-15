Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025: 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram öncesi emekli ikramiye ödeme tablosu netleşiyor

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için ödeme takvimi netleşiyor. Bu sene 6 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde SGK, Emekli Sandığı, Bağ-kur emeklileri ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatırılacak. Buna göre, yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiye tutarı olan 4 bin TL'nin Haziran ayının ilk haftası hesaplara geçmesi bekleniyor.

1 /6 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde emeklileri sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

2 /6 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 2.000 TL olan ikramiyeler, 2024’te yapılan artışla birlikte 3.000 TL’ye yükselmişti. Bu yıl ise yüzde 33,33 oranında artırılarak 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan Bayramı’nda verilen ilk ikramiyenin ardından, yılın ikinci ödemesi Kurban Bayramı öncesi yapılacak.

3 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında emekli aylığı alan tüm vatandaşlar bu ödemeden faydalanacak.

4 /6 Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar ile malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine de pay oranlarına göre ikramiye ödemesi yapılacak. Ödemeler için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

5 /6 Bakanlık, emeklilerin ikramiyelerini bayram öncesinde alarak rahat bir bayram geçirmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.