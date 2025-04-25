Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi ve miktarı yeniden gündeme geldi. Milyonlarca emeklinin merak ettiği ikramiye ödeme tarihi için beklentiler artarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul, yetim ve hak sahipleri de bu ödemeden faydalanabilecek. Peki, ikramiye ne zaman ve ne kadar olacak? İşte detaylar…

1 /5 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor.

2 /5 Bu doğrultuda, 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2 Haziran Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.

3 /5 Kimler ikramiye alacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden aşağıdaki gruplar faydalanabilecek:​ - 4A (SSK) emeklileri - 4B (Bağ-Kur) emeklileri - 4C (Emekli Sandığı) emeklileri - Dul, yetim ve hak sahipleri Ödemeler, emeklilerin maaşlarının yatırıldığı hesaplara otomatik olarak aktarılacak.

4 /5 İkramiye tutarı ne kadar? 2025 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde ödenmişti.