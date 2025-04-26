KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İkramiye tutarı ne kadar?

2025 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde ödenmişti.

Resmi açıklama bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak, önceki yıllardaki uygulamalara dayanarak, ödemelerin 2 Haziran'da başlaması bekleniyor. ​

Emekliler ve hak sahipleri, bayram öncesinde hesaplarını kontrol ederek ikramiye ödemelerini takip edebilirler.​