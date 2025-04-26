KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul, yetim ve hak sahiplerinin de yararlanacağı ikramiye için gözler resmi açıklamalara çevrildi.
Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2 Haziran Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Kimler ikramiye alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden aşağıdaki gruplar faydalanabilecek:
- 4A (SSK) emeklileri
- 4B (Bağ-Kur) emeklileri
- 4C (Emekli Sandığı) emeklileri
- Dul, yetim ve hak sahipleri
Ödemeler, emeklilerin maaşlarının yatırıldığı hesaplara otomatik olarak aktarılacak.
İkramiye tutarı ne kadar?
2025 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde ödenmişti.
Resmi açıklama bekleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak, önceki yıllardaki uygulamalara dayanarak, ödemelerin 2 Haziran'da başlaması bekleniyor.
Emekliler ve hak sahipleri, bayram öncesinde hesaplarını kontrol ederek ikramiye ödemelerini takip edebilirler.