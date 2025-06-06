Kurban Bayramı ile birlikte, eczane, sağlık ocakları ve hastaneler mesai saatleri araştırılmaya başladı. Bayram heyecanı yaşanırken bir yandan da sağlık hizmetlerinin durumu merak ediliyor. “Eczane, sağlık ocağı, hastaneler bayramda açık mı, kapalı mı?” sorusu, özellikle ilaç takibi yapan ya da tedavi süreci devam edenler için büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı günlerinde 6-7-8-9 Haziran'da hastaneler açık mı? Bayramda eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

1 /4 Kurban bayramı tatili 4.5 gün sürecek. Bayram sürecinde bazı kurumlar kapalı olacak. Özellikle sağlık sorunu yaşayanlar veya ilaç yazdırmak isteyenler "bayramda hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı" sorusunu sıklıkla dile getiriyor. Peki, bayramda hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

2 /4 Hastaneler bayramda açık mı?

Bayram süresince (6-9 Haziran) ise tüm kamu ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri durur; yalnızca acil servisler, yoğun bakımlar ve nöbetçi birimler görev yapar.

3 /4 Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)

Resmî tatil kapsamında değerlendirilen Kurban Bayramı boyunca (6-9 Haziran) ise tüm sağlık ocakları kapalıdır. Bu süreçte sağlık hizmeti ihtiyacı olanlar hastanelerin acil servislerine yönlendirilir.