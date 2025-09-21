Yeni Şafak
Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Orhan oyuncuları

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Orhan oyuncuları

17:2221/09/2025, Pazar
<p>Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu</p>
Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu

ATV’nin büyük ilgi gören yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla izleyici karşısına Kuruluş Orhan ismiyle çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Orhan karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Yapımda birçok sürpriz isim de kadroya katıldı. İşte Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu ve detaylar.

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda Kuruluş Orhan adıyla izleyiciyle buluşuyor. Orhan karakterini Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna birçok yeni isim eklendi. İşte Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosu ve detayları.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in destansı hikayesini anlatan dizi, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırdı.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan için okuma provaları tamamlandı ancak dizinin yayın günü henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.


Kuruluş Orhan oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman yeni sezonda Kuruluş Osman ismiyle izleyici karşısına çıkacak. Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Bunun yanı sıra Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız,


 Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran,

Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan,

Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak,

 Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, 

Tevfik Erman, Belgin Şimşek, 

 Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi birçok deneyimli isim projede yer alacak.

