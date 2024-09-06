Üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor. 2024-2025 dönemi için KYK burs başvuruları hakkında geri sayım sürüyor. İlk defa bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazananlar ile ara sınıf öğrencileri yayınlanacak duyuru sonrası KYK burs başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde tamamlayabilecekler. Peki 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İşte ayrıntılar...
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru tarihlerini duyuracak. Üniversite kayıtları sona ererken gözler bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler KYK yurtlarına yerleşecek. Barınma ihtiyacını karşılamak için ise KYK burs başvurusunda bulunacak. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir?
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
Yeni dönemin KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.