Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak. Gelen son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ödemeleri için tarih verdi. Peki KYK burs ödemesi ne zaman? KYK bursu TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler ne zaman yapılacak?

1 /6 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

2 /6 KYK burs kredi ödemesi ne zaman? Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak KYK burs-kredi ödemeleri, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

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KYK bursu TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler ne zaman yapılacak? T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.



4 /6 KYK burs-kredi ödemeleri nereden çekilecek? Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

5 /6 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira,