KYK EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2025: KYK EK YURT Başvuru Tarihleri 2025-2026 Açıklandı Mı, Başvuru Tarihi Ne Zaman?

15:5116/09/2025, Salı
KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek öğrenciler belirlendi. Ancak devlet yurtlarında barınma hakkı kazanamayan veya yedek listede yer alan öğrenciler için süreç henüz tamamlanmadı. Boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirmeler merakla bekleniyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları olacak mı, ek başvurular ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarında asil ve yedek sonuçların açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Yedek sıralamada bekleyen ya da devlet yurtlarına ilk etapta yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlardan yararlanma fırsatını araştırıyor. “KYK ek yurt başvuruları yapılacak mı, takvim açıklandı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte 2025 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor. Asil yurt kayıtlarının ardından kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedekler değerlendirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar KYK ek yurt başvurusu ile değerlendirmeye alınacak. Tarihler netleşmezken geçtiğimiz yıl ek başvuruların ekim ayı içerisinde alındığı biliniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün KYK yurt yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. 

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.

