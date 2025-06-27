15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrenciler ve veliler, 2025 LGS lise taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 11 Temmuz tarihine kadar heyecanlı bekleyiş sürerken, e-Okul üzerinden il ve ilçe bazında okul tercihi yapmak isteyen adaylar için güncel taban puanları büyük önem taşıyor.

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LGS 2025 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler resmi olarak duyurulmadı. Ancak öğrenciler, önceki yılın verilerini referans alarak şimdiden tercih listesi hazırlamaya başladı. LGS 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları, bu süreçte yol gösterici olacak.





2 /5 Adaylar https://e-okul.meb.gov.tr/ üzerinden yayımlanan LGS taban puanları ve başarı sıralamaları üzerinden tercihlerini yapacak. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.



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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ÖNE ÇIKAN LİSELER VE TABAN PUANLARI Türkiye'nin en yoğun nüfuslu illerinde yer alan liseler, adaylar tarafından en çok tercih edilen okullar arasında bulunuyor. İşte bazı önemli liselerin 2024 verilerine göre taban puanları: İstanbul: Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 497,468 İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce): 494,202 Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 488,705 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İngilizce): 488,403 Yaşar Acar Fen Lisesi (İngilizce): 481,775





4 /5 Ankara: Ankara Fen Lisesi: 494,503 Pursaklar Fen Lisesi: 488,705 Atatürk Anadolu Lisesi: 483,94 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 482,906

