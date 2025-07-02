LGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI: LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl öğrenilir?

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrenciler ve veliler, 2025 LGS lise taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 11 Temmuz tarihine kadar heyecanlı bekleyiş sürerken, e-Okul üzerinden il ve ilçe bazında okul tercihi yapmak isteyen adaylar için güncel taban puanları büyük önem taşıyor.
LGS 2025 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler resmi olarak duyurulmadı. Ancak öğrenciler, önceki yılın verilerini referans alarak şimdiden tercih listesi hazırlamaya başladı. LGS 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları, bu süreçte yol gösterici olacak.
Adaylar https://e-okul.meb.gov.tr/ üzerinden yayımlanan LGS taban puanları ve başarı sıralamaları üzerinden tercihlerini yapacak. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ÖNE ÇIKAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Türkiye'nin en yoğun nüfuslu illerinde yer alan liseler, adaylar tarafından en çok tercih edilen okullar arasında bulunuyor. İşte bazı önemli liselerin 2024 verilerine göre taban puanları:
İstanbul:
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 497,468
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce): 494,202
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 488,705
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İngilizce): 488,403
Yaşar Acar Fen Lisesi (İngilizce): 481,775
Ankara:
Ankara Fen Lisesi: 494,503
Pursaklar Fen Lisesi: 488,705
Atatürk Anadolu Lisesi: 483,94
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 482,906
İzmir:
İzmir Fen Lisesi (Bornova): 494,202
Atatürk Lisesi (Konak): 491,669
Bornova Anadolu Lisesi: 480,229
İzmir Kız Lisesi (Konak): 477,108
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi: 469,34
LGS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için belirli kurallar geçerli. Tercih süreci, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri olmak üzere üç ayrı bölümde yürütülüyor. Öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler, ilk 3 tercihini mutlaka kendi kayıt alanındaki okullardan seçmek koşuluyla, toplamda en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu liseleri ya da sadece meslek liseleri) en fazla 3 okul seçilebilecek.
LGS TERCİH SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri, üç farklı başlık altında toplanıyor: Yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan okullar, ve pansiyonlu okullar. Yerel yerleştirme tercihini tamamlayan öğrenciler, ardından merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece öğrencilere toplamda 20 tercihlik bir hak tanınmış oluyor. Ancak, merkezi sınavla ve pansiyonlu okul tercihlerinin yapılabilmesi için öncelikle yerel yerleştirme tercih ekranından işlem yapılması şart. Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renk kodlarıyla kategorilere ayrılmış durumda:
Yeşil renk, öğrencinin kendi adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları,
Mavi renk, komşu kayıt alanındaki okulları,
Kırmızı renk ise il içindeki diğer kayıt alanlarıyla birlikte il dışındaki okulları gösteriyor.