LGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI: LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl öğrenilir?





LGS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için belirli kurallar geçerli. Tercih süreci, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri olmak üzere üç ayrı bölümde yürütülüyor. Öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler, ilk 3 tercihini mutlaka kendi kayıt alanındaki okullardan seçmek koşuluyla, toplamda en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu liseleri ya da sadece meslek liseleri) en fazla 3 okul seçilebilecek.







