"LGS sınavı birincisi kim oldu, kaç net yaptı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS birincisi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınav sonuçları sonrası adayların sıralamaları, puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Peki LGS sınavı birincisi kim oldu, kaç net yaptı? LGS 2024 birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

1 / 8 "LGS sınavı birincisi kim oldu, kaç net yaptı? LGS 2024 birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün açıklanan LGS sonuçları sonrası hangi il ve ilçeden birinci çıktığı belli olacak. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor.

2 / 8 LGS TÜRKİYE 2024 BİRİNCİSİ KİM OLDU? LGS birincisi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılınca haberimizde yer alacaktır.

3 / 8 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

4 / 8 LGS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

5 / 8 Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

6 / 8 Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

7 / 8 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.