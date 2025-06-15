Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve yurt dışında 13 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. LGS 2025 sınav sonuçları, 11 Temmuz’da MEB tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih dönemi başlayacak. Peki MEB 2025 lise tercih ve yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte LGS nakil tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün sabah saat 09.30'da başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, Türkiye genelinde 973 merkezde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 merkezde gerçekleştiriliyor. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025
Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte LGS nakil tarihleri
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.