Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün sabah saat 09.30'da başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, Türkiye genelinde 973 merkezde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 merkezde gerçekleştiriliyor. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek.