LGS YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ne işe yarıyor, il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. Bu süreçte öğrencilerin karşısına çıkan “yüzdelik dilim” kavramı, tercih sıralamalarında büyük önem taşıyor. Özellikle genel ve il yüzdelik dilimi arasındaki farkın ne olduğu ve hangisinin esas alınacağı merak ediliyor.
LGS tercih sürecine sayılı günler kala, yüzdelik dilim detayları veliler ve öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sınav sonuç belgelerinde hem “Genel Yüzdelik Dilim” hem de “İl Yüzdelik Dilim” bilgisi yer alıyor. Peki bu iki veri neyi ifade ediyor ve hangisi tercih listelerinde dikkate alınmalı?
Yüzdelik dilim, öğrencinin sınavdaki başarısını tüm katılımcılar arasında hangi sırada olduğunu göstererek ifade eder. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına öğrencilerin puan üstünlüğüne (yüzdelik dilimine) göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılır.
Örneğin;
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.
LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?
Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir.
Genel Yüzdelik Dilim: Türkiye genelinde öğrencinin başarısını gösterir.
İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin sadece bulunduğu ildeki sıralamadaki yerini ifade eder.
Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme, öğrencilerin merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak yapılır. Öğrenciler, tercih ettikleri okulların taban yüzdelik dilimlerine ne kadar yakınsa, yerleşme şansları da o ölçüde artar.