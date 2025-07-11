LGS YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ne işe yarıyor, il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

LGS tercih sürecine sayılı günler kala, yüzdelik dilim detayları veliler ve öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sınav sonuç belgelerinde hem “Genel Yüzdelik Dilim” hem de “İl Yüzdelik Dilim” bilgisi yer alıyor. Peki bu iki veri neyi ifade ediyor ve hangisi tercih listelerinde dikkate alınmalı?