Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta başlayan yangınlar devam ediyor. Sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Mel Gibson, yangının kasıtlı olduğunu ima ederek, 'Boş bir bölge mi istiyorlar?' dedi.
Los Angeles'taki yangınlar sırasında Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı Mel Gibson, "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor" diye konuştu.
BOŞ BİR BÖLGE Mİ İSTİYORLAR
Yangınlarda Malibu'daki 14,5 milyon dolarlık evi zarar gören Oscar ödüllü oyuncu Mel Gibson, yangının kasıtlı olduğunu ima ederek, 'Boş bir bölge mi istiyorlar?' dedi.
- "Bu gibi olaylarda insan bir kasıt var mı diye düşünüyor. Ki bunu düşünmek çılgınca. İnsan bir düşünmeye başlıyor, acaba kasıt var mı? yok mu? ne olabilir ki? bilmiyorum. Boş bir bölge mi istiyorlar?"
Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones ise sosyal medya hesabı X'ten, ‘Yangın küreselcilerin işi’ dedi. Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk bu paylaşımının altına, ‘Bu doğru’ yanıtını verdi. Yani hem Alex Jones hem de Elon Musk yangının doğal sebeplerle çıkmadığını, başka güçlerce kasıtlı yapıldığına inanıyor.
ABD’nin Connecticut eyaletinde 2012'de yaşanan okul katliamında 20 çocuk ve altı yetişkin öldürülmüştü. Ülke gündemi bu haberle sarsılmıştı. Alex Jones bu olaya ‘sahte’ demiş ve sonradan bu ifadesi nedeniyle 49 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Los Angeles yangınlarının en fazla yüzde 35'i kontrol altına alınabildi
Los Angeles'ta bir haftadır süren orman yangınları, 25 kişinin ölümüne ve 12 bin yapının zarar görmesine yol açtı. İtfaiyeciler yangının yayılmasını önlemeyi başarsa da, şiddetli çöl rüzgarları ve kuraklık yangın riskini artırmaya devam ediyor. 88 bin kişi tahliye edilirken, bölgedeki tahribatın boyutu hava görüntüleriyle gözler önüne serildi.
NE OLMUŞTU?
Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda ölü sayısı 25'e yükseldi. Yangının tam olarak neden meydana geldiği henüz belirlenemedi.