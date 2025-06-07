Marketler bugün açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Bayramın 2. günü hangi marketler açık?

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak ediyor. Bayramın ilk günü kapalı olan ya da sınırlı saatlerle hizmet veren zincir marketler, ikinci günde yeniden açılıp açılmadığıyla gündemde. Alışveriş planı yapanlar, “Bugün marketler saat kaçta açılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bayramın ikinci günü için marketlerin çalışma saatleri…
Bayramda alışveriş yapılabilir mi? Kurban Bayramı’nın ikinci günü geldi çattı, şimdi ise gözler marketlerin açılış saatlerinde. Bayramın ilk gününde bazı zincir marketler tamamen kapalı kalırken, bazıları öğleden sonra kapılarını açmıştı. Bugün ise “2. gün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor?” sorusu öne çıkıyor. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin 2. gün mesai takvimi…
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Marketlerin Kurban Bayramı süresince çalışma saatlerine dair açıklama geldi!
İşte, BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin bayramda çalışma saatleri:
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre marketler Kurban Bayramı'nın 1. ve 2 günü yani 6-7 Haziran tarihlerinde kapalı olacak. Bayramın 3. gününden itibaren yani 8 Haziran Pazar günü ise normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
MİGROS, A101, ŞOK MARKET NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayramlarda A101, ŞOK marketler de ilk gün kapalı oluyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebilir. En sağlıklı bilgi için şubelerle iletişime geçmek yararlı olacaktır. Migros ise genellikle bayramın ilk günü saat 13:00'te başlıyor ve akşam 22:00'de kapatıyor.
A101, ŞOK, MİGROS, BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Normal zamanlarda BİM, A101, Şok hafta içi ve hafta sonu 09:00-21:00 saatleri arasında açık oluyor.
Migros'un ise çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak Migros marketler 09:00 - 22:00 saatleri arasında çalışıyor.