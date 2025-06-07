Marketler bugün açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Bayramın 2. günü hangi marketler açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin Kurban Bayramı süresince çalışma saatlerine dair açıklama geldi!

İşte, BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin bayramda çalışma saatleri:

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre marketler Kurban Bayramı'nın 1. ve 2 günü yani 6-7 Haziran tarihlerinde kapalı olacak. Bayramın 3. gününden itibaren yani 8 Haziran Pazar günü ise normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.