24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yaşanan saldırı sonucu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi katilleri bulundu mu, neden öldü? İşte ayrıntılar.
Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?
Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğluydu. Erken yaşamına dair ayrıntılar sınırlı olmakla birlikte, ailesinin İtalyan ve Türk kültürlerini harmanlayan bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Olay öncesinde Mattia, topluluğunda umut vadeden bir genç olarak tanınıyordu.
Mattia Ahmet Minguzzi neden, nasıl öldürüldü?
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi kim öldürdü?
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.