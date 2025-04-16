Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev ve işyerleri için yeni kira zammı hesaplama tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini her ay açıklıyor. Buna göre aylık kira artış oranı da netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile ev ve işyerleri için Mayıs ayı kira zam artış oranı belli olacak. Peki, 2025 Mayıs ayı kira zammı artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Konut ve iş yeri kira zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Mayıs ayı kira artışının ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. Peki, 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?
2025 MAYIS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayı enflasyon verileri Mayıs ayı başında ilan edilecek. Her ayın 3'ünde açıklanan rakamlar, hafta sonu sebebiyle 5 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Buna göre Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs Pazartesi belli olacak.
GEÇMİŞ AYLARDA YAPILAN KİRA ZAM ORANLARI
Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26
Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83
Şubat yüzde 56,35
Ocak yüzde 58,51
2024 Aralık yüzde 60,45
2024 Kasım yüzde 62,02
MART ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.
NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 51,26
Nisan 2025 Kira Artış Tutarı: 10.252 TL
Nisan 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 30.252 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 20.000 TL olan bir kiracının Nisan ayında ödeyeceği kira zammı 10.250 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 30.252 TL olarak gerçekleşecek.