Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuz kapsamında, öğretmenlerin mazerete dayalı yer değişikliği başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvuru sürecinin birinci aşamasında öğretmenler, 30 Haziran ile 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte mazeretlerini bildirecek. Peki, il içi mazeret atamaları için başvurular nasıl yapılır? MEB il içi mazeret tayin sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç devam ediyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak il içi yer değişikliği talebinde bulunmak isteyenler öğretmenler, ilk aşamada 30 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında ön başvurularını yaptı. Akabinde ise gözler tercih başvurularına çevrildi. MEB kılavuzuna göre, birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak. Peki, MEB öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Öğretmen il içi atama tercih ekranı...
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçecekler.
Tercih başvuruları, 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruların ikinci aşamasında eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçede özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları2 hariç olmak üzere alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanları hariç) listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak.
Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.