Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı

2025 yılı çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tarımsal desteklemelerle ilgili merak edilen konulardan biri haline geldi. Şubat ayında ödemelerin yapılması beklenirken, 1 Şubat'ta 985 milyon 870 bin lira tutarındaki destek miktarı Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticiler, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yaparak ödeme bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bu yılki mazot ve gübre desteği ödemelerinin detayları, çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor.
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, 2025 yılı Şubat ayında çiftçiler için önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Şubat itibarıyla tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakanlık, hububat desteği olarak 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği olarak 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği olarak 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplamda 985 milyon 870 bin lira ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, bu ödemeleri Ziraat Bankası hesapları üzerinden çekebilecek. Öte yandan, mazot gübre desteğinin kaldırıldığına dair iddialar olsa da, bu destek yeni adıyla temel destek ödemesi olarak devam ediyor ve çiftçilere ödenmeye devam edecek. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.
Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.